Десять роботів-собак Boston Dynamics відбуксирували вантажівку

Американська компанія Boston Dynamics, відома виробництвом прототипів роботів, які візуально нагадують собак, представила відеоролик, на якому десять таких роботів SpotMini тягнуть вантажівку.

Про це пише ЦТС.

На відео видно як роботи відбуксирували автомобіль через майданчик з нахилом в один градус.

Boston Dynamics займається розробкою роботів, які використовують для пересування дві ноги, чотири ноги і колеса. При цьому всі вони поки були тільки прототипами, які не надійшли на ринок.

За інформацією видання Хайтек, компанія вже в цьому році почне продажі роботів SpotMini, представлених на відео.

Очікується, що це відбудеться в липні-серпні, в першу партію увійде 100 пристроїв.

Раніше повідомлялося, що Amazon розробила власного автономного робота для доставки замовлень. А восени 2018 року судно-робот вперше перетнуло Атлантичний океан.