Американська компанія відкрила під Ужгородом ще один завод

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Американський виробник електроніки Jabil Circuit у п'ятницю відкрив під Ужгородом другий завод, на якому збиратимуть техніку для експорту в Євросоюз.

Про це із посиланням на повідомлення кореспондента повідомляє LIGA.net.

Як зазначається у повідомленні, площа заводу збільшилась удвічі — до 47 тис. кв. м.

На сьогоднішній день у штаті підприємства понад 3 тис. працівників. У планах Jabil — збільшити український штат до 5 тисяч.

Ужгородський завод Jabil — частина однієї з найбільших у світі корпорацій із контрактного виробництва електроніки Jabil Circuit, Inc. Корпорація відома тим, що надає послуги зі збірки гаджетів для таких відомих брендів, як Philips, HP, Cisco та інше.

У корпорації 120 заводів в усьому світі. Завод в Ужгороді входить до категорії "мегасайт" (від трьох тисяч співробітників). Таких у Європі всього три. І тільки український — розширюється.

Український завод має повний цикл виробництва, починаючи з дизайну. 65% виробництва — телеком-замовник. 3% — авто. Решта — різна електроніка.

Як повідомлялося раніше, на новому заводі Jabil збиратимуть мобільні телефони, медіаплеєри і комп'ютерну техніку для експорту в ЄС.