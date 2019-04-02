Перший ліквідований: скільки отримали вкладники банку Новинського

Фонд гарантування вкладів продав останні активи банку "Форум" і незабаром банк буде ліквідований.

Про це йдеться в статті Олександра Мойсеєнка на Економічній правді.

Активи банку після визнання його неплатоспроможним оцінювали в 7 млрд гривень. З кредиторських вимог в 9 млрд грн, за даними Фонду, наразі вдалося повернути 3,645 млрд грн.

З цих 3,645 млрд грн 2,7 млрд Фонд залишив собі, які він раніше витратив на виплати гарантованих вкладів до 200 тис. грн. Ще 486 млн отримав НБУ за раніше видане банку рефінансування.

Вкладникам 4-ї черги, тим чиї вклади перевищували 200 тис грн, було виплачено 410 млн грн і передбачається, що приблизно буде виплачено ще стільки ж. Тобто, більшу частину своїх заощаджень вони не повернуть.

"На фоні ситуації з іншими банками, це непоганий результат. Виплата вкладів 4-ї черги відбувається в одиничних випадках, що, як правило, говорить про порівняно високу якість активів банку", - йдеться в статті.

Через кілька місяців юридичну особу банку буде припинено і свої кошти не повернуть тисячі вкладників.

Близько 2,4 млрд грн знаходилося в банку у бізнесу, понад 1 млрд грн - на рахунках компаній, які пов'язані з Новинським.

"Ліквідація "Форуму" показує наскільки була далека від ідеальної система гарантування вкладів, з якої Україна починала найбільше за свою історію очищення банківського сектора", - резюмує автор.

Повний текст статті читайте за посиланням: Полігон для обкатки схем. Як ліквідували банк Новинського і куди поділись 7 мільярдів

Економічна правда