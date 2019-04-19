Французька авіакомпанія виконала перший рейс Київ-Париж
Вночі на 19 квітня французька авіакомпанія Aigle Azur виконала перший рейс за маршрутом Київ-Париж.
Про це повідомляє ЦТС.
Згідно з розкладом, рейси між київським аеропортом Бориспіль і паризьким Орлі будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах.
На маршруті будуть задіяні літаки Airbus A320 в двокласній компоновці, розрахованої на перевезення 12 пасажирів в бізнес-класі і 168 пасажирів в економ-класі.
Мінімальна ціна квитків стартує від 274 євро в обидва боки по тарифу Basic, який передбачає провезення тільки ручної поклажі вагою до 10 кг.
Раніше президент і генеральний директор Aigle Azur Франц Івлен повідомив, що компанія сподівається збільшити частоту перельотів.
Aigle Azur — французька авіакомпанія, що виконує регулярні та чартерні пасажирські перевезення у країнах Європи і Північної Африки. Базується в аеропорту "Орлі".
Aigle Azur стане третьою авіакомпанією на лінії Київ-Париж після МАУ і Air France.
Вихід нового гравця на цей маршрут став можливий після того, як авіаційна влада України та Франції частково лібералізувала авіасполучення між країнами.
До недавнього часу польоти за маршрутом Київ-Париж могли виконувати ліше по одній авіакомпанії від кожної сторони із частотою не більше 14 рейсів на тиждень. Із боку України квота була віддана МАУ, з боку Франції — Air France.
Раніше Aigle Azur анонсувала запуск версії сайту українською мовою.
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