Французька авіакомпанія виконала перший рейс Київ-Париж

Вночі на 19 квітня французька авіакомпанія Aigle Azur виконала перший рейс за маршрутом Київ-Париж.

Про це повідомляє ЦТС.

Згідно з розкладом, рейси між київським аеропортом Бориспіль і паризьким Орлі будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах.

На маршруті будуть задіяні літаки Airbus A320 в двокласній компоновці, розрахованої на перевезення 12 пасажирів в бізнес-класі і 168 пасажирів в економ-класі.

Мінімальна ціна квитків стартує від 274 євро в обидва боки по тарифу Basic, який передбачає провезення тільки ручної поклажі вагою до 10 кг.

Раніше президент і генеральний директор Aigle Azur Франц Івлен повідомив, що компанія сподівається збільшити частоту перельотів.

Aigle Azur — французька авіакомпанія, що виконує регулярні та чартерні пасажирські перевезення у країнах Європи і Північної Африки. Базується в аеропорту "Орлі".

Aigle Azur стане третьою авіакомпанією на лінії Київ-Париж після МАУ і Air France.

Вихід нового гравця на цей маршрут став можливий після того, як авіаційна влада України та Франції частково лібералізувала авіасполучення між країнами.

До недавнього часу польоти за маршрутом Київ-Париж могли виконувати ліше по одній авіакомпанії від кожної сторони із частотою не більше 14 рейсів на тиждень. Із боку України квота була віддана МАУ, з боку Франції — Air France.

Раніше Aigle Azur анонсувала запуск версії сайту українською мовою.