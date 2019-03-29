Французька авіакомпанія зробить сайт українською мовою

Aigle Azur, яка з 18 квітня запустить рейс Київ-Париж, адаптує свій сайт для потреб українських пасажирів.

Про це розповів президент і гендиректор авіакомпанії Франц Івлен в ексклюзивному інтерв'ю ЦТС.

"Авіакомпанія Aigle Azur створить версію сайту українською мовою для своїх нових клієнтів — пасажирів із України, які починаючи з 18 квітня зможуть скористатися рейсами авіакомпанії за маршрутом Київ-Париж", — йдеться у повідомленні.

За словами Івлена, сайт буде доступний українською вже із середини квітня.

Наразі корпоративний сайт французького авіаперевізника доступний французькою, англійською, німецькою, португальською та російською мовами.

Нагадаємо, що Aigle Azur буде виконувати рейси із терміналу F аеропорту Бориспіль у паризький аеропорт Орлі. Перельоти здійснюватимуться літаками Airbus A320.

У рамках запуску нового напрямку авіакомпанія пропонує квитки на рейси Київ-Париж за промо-тарифом — від 66 євро в один бік.

Aigle Azur — французька авіакомпанія, що виконує регулярні та чартерні пасажирські перевезення у країнах Європи і Північної Африки. Базується в аеропорту "Орлі".

Aigle Azur стане третьою авіакомпанією на лінії Київ-Париж після МАУ і Air France.

Вихід нового гравця на цей маршрут став можливий після того, як авіаційна влада України та Франції частково лібералізувала авіасполучення між країнами.

До недавнього часу польоти за маршрутом Київ-Париж могли виконувати ліше по одній авіакомпанії від кожної сторони із частотою не більше 14 рейсів на тиждень. Із боку України квота була віддана МАУ, з боку Франції — Air France.

Нагадаємо, що в кінці лютого між Францією і Нідерландами зросла напруга через авіалінії. Причиною тому стала покупка урядом Нідерландів більш ніж 12% акцій холдингової компанії союзу авіаліній Air France-KLM. Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер назвав цей крок "незбагненним і несподіваним".