Чоловік Маркарової і засновник "Київстару" продали девелоперський проект у центрі Києва

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Чоловік міністра фінансів Оксани Маркаровой Данило Волинець і засновник компанії "Київстар" Ігор Литовченко вийшли зі складу акціонерів ПАТ "ІТТ-Плаза", що володіє проектом будівництва багатофункціонального комплексу ITT Plaza в Києві.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними в системі НКЦПФР, станом на третій квартал 2018 року учасниками підприємства були Ігор Литовченко (48%), Данило Волинець (30%), ТОВ "Транскон" (19,6%).

ПрАТ "ІТТ-Плаза" входило в інвестиційну групу "ІТТ-Інвест", компанія планувала реалізувати проект багатофункціонального центру ITT-Плаза площею 140 тис. кв. м на ділянці 2 га по вул.Фізкультури, 23, 30, Короленківська, 16-20,22, поблизу ст. м. "Олімпійська".

Проект включав будівництво чотиризіркового готелю Crowne Plaza, попередній договір на управління яким у 2008 році був підписаний з InterContinental Hotels Group.

Крім готелю, в рамках проекту планувалося побудувати чотири офісні вежі класу "А" висотністю до 23 поверхів і загальною площею більше 88 тис. кв. м

На початку 2019 року кіпрська Milomyr Limited і Oppertunist Services Limited (Британські Віргінські о-ви) повідомили про наміри придбати по 98,2 млн штук простих іменних акцій або по 25% ПрАТ "ІТТ-Плаза".

При цьому станом на 18 квітня, згідно з даними Єдиного держреєстру, кінцевим бенефіціаром ПрАТ "ІТТ-Плаза" вказаний Едуард Машіка, закарпатський підполковник міліції у відставці. Він також є власником ТОВ "Резорт Інвест Девелопмент" (Київ) і ТОВ "Дніпроплаза" (1%).

ФІГ "ITT" працює в Україні з 1995 року. До її складу входять компанії: "ІТТ-Інвест" (торгівля цінними паперами та інвестиційно-банківська діяльність), "ІТТ-Капітал" (пряме фінансування), "ІТТ-Менеджмент" (управління активами та фондами), "ІТТ-Консалт" ( інвестиційний консалтинг) і "ITT-Плаза" (управління нерухомістю, послуги з оренди нежитлових приміщень і зі зберігання та відвантаження товарів), "ITT-Нерухомість" (здача в оренду нерухомості) і ін.

Волинець, який свого часу очолював наглядову раду Ощадбанку, є мажоритарним акціонером "Аккордбанка", керівником творчої архітектурної майстерні "Архитекта", бенефіціаром ІК "ITT Інвест" і ТОВ "ТРАНСКОН". Згідно з декларацією О.Маркаровой за 2017 рік, йому також належали частки в ПАТ "ITT-Плаза" (30,0575%), ПрАТ "КПК" (16,67%), ПАТ СК "Аверс" (65%), ПАТ " ЗППХ "(15,4936%).

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