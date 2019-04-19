Злочевський купує у британців українську газову компанію

Антимонопольний комітет України погодив кіпрській компанії Burisma Holdings Limited покупку більш 50% постачальника газу "Астроінвест-Україна", який належить британській Cadogan Petroleum.

Відповідне рішення прийнято на засіданні АМКУ 18 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Астроінвест-Україна" (Зіньків Полтавської обл.) Займається постачанням газу в Україну з 2006 року, належить британській компанії Cadogan Petroleum, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі.

"Астроінвест-Україна" в 2014-2016 році також займалася імпортом газу в Україну з ЄС. Як зазначається на сайті компанії, вона налагодила тісну співпрацю з компаніями-резидентами Німеччини, Швейцарії та Польщі.

Burisma Group здійснює розвідку, видобуток, виконання сервісних послуг і реалізацію вуглеводнів. Бенефіціаром групи є Микола Злочевський.

Групі підконтрольні "Еско-Північ", "Куб-Газ", "Парі", "Перша українська нафтогазова компанія", "Сістемойлінжінірінг", "Надрагаз", "Алдеа-Україна", "Бурісма Сервіс", "Технокомсервіс", "Надрагазвидобування "," Газойлінвест "і" Нафтогазопромислова геологія ".

Як повідомлялося раніше, фірма Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

У лютому ЕП повідомила, що Злочевський повернувся в Україну.