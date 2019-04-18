Верховний суд дозволив оскаржити націоналізацію НПЗ Курченко

Верховний суд України скасував постанову про закриття апеляційного провадження у справі про передачу державі нерухомого майна, яке належало ПАТ "Одеський нафтопереробний завод".

Відповідне рішення винесено 4 квітня, повідомляє Delo.ua.

Як говориться в матеріалах суду, Верховний суд задовольнив скаргу кіпрської компанії Empson Limited, яка володіє 99,57% акцій НПЗ. Цю компанію пов'язують із бізнесменом-утікачем Сергієм Курченко.

13 листопада 2015 року суд задовольнив клопотання прокурора про передачу на зберігання речових доказів по одній з кримінальних справ проти Курченко. Завод передали на зберігання і управління держпідприємству "Укртранснафтопродукт".

Адвокат Empson Limited подав апеляцію. 22 серпня 2018 року суд закрив провадження і повернув скаргу, пославшись на закінчення слідства у справі.

На думку суддів ВСУ, таке рішення порушує Кримінальний процесуальний кодекс. В результаті скарга Empson Limited буде призначена до нового розгляду в апеляційному суді.

Нагадаємо:

У 2013 році Одеський НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ" купила група "ВЕТЕК" Курченко, який розшукується українськими правоохоронцями. Пізніше повідомлялося про передачу "ВЕТЕК" підприємства в заставу ВАТ "Банк ВТБ" (РФ). Нормальна робота підприємства так і не була відновлена, в даний час воно простоює.

Обидва товариства (99,5766% і 100% відповідно) належать кіпрській Empson Ltd (Кіпр), через яку ГК "ВЕТЕК" придбала Одеський НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ".

19 червня 2017 року Суворовський райсуд Одеси прийняв рішення про спеціальну конфіскацію цілісних майнових комплексів Одеського НПЗ і "Енергія і газ України", що належать групі "ВЕТЕК" Сергія Курченко.

В кінці липня 2017 це рішення підтвердив апеляційний суд. Крім цього, 100 тис. тонн нафтопродуктів, що надійшли на територію України без сплати митних платежів організацією на чолі з Курченко, були конфісковані за рішенням суду.

У травні 2018 року Окружний адмінсуд Києва залишив у силі розпорядження Кабінету міністрів від 13 вересня 2017 року №632-р про передачу майнових комплексів ПАТ "Одеський НПЗ" і ТОВ "Енергія і газ України" в управління Фонду державного майна.

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