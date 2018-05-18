Суд підтвердив законність націоналізації Одеського НПЗ

Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов Одеського нафтопереробного заводу і ТОВ "Енергія і газ Україна" про скасування рішення Кабінету Міністрів щодо їх передачі в управління Фонду державного майна.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Раніше суд встановив, що комплекси Одеського НПЗ і ТОВ "Енергія і газ Україна" використовувалися по так званій схемі олігарха Сергія Курченка, виконуючи функцію бази фіктивної перевалки нафтопродуктів, які насправді реалізовувалися на території України.

Це призвело до несплати понад 2 млрд грн до державного бюджету, підкреслює прокуратура.

Відзначається, що в зв'язку з цим суд прийняв рішення конфіскувати все майно підприємств в дохід держави в особі Кабінету міністрів.

У свою чергу Кабмін передав майно НПЗ ТОВ "Енергія і газ Україна" в управління ФДМУ.

ГПУ повідомляє, що, незважаючи на рішення суду і вступ його в силу, зазначені підприємства подали судовий позов про скасування рішення уряду, "чим фактично заперечили придбання державою права власності".

Однак суд повністю відхилив позовні вимоги, заявили в Генпрокуратурі.

Нагадаємо, 22 квітня 2017 року за клопотанням прокуратури судом арештовано колишнього заступника генерального директора з поставок ПАТ "Одеський НПЗ".

Загалом під час розслідування прокуратура Одещини спільно з органами поліції та Управлінням СБУ в області повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з нафтопродуктами по так званій "схемі Курченка".

"Щодо однієї особи судом вже винесено обвинувальний вирок. На теперішній час тривають обшуки у приміщеннях "Одеського НПЗ", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЕП писала, що мережа АЗС "БРСМ" та Одеський НПЗ незабаром можуть стати частиною державного підприємства, яке буде контролюватися командою президента.

19 червня 2017 року Районний суд Одеси виніс вирок про спецконфіскаціі цілісного майнового комплексу Одеського НПЗ.

Детальніше про цю історію можна почитати за посиланням.