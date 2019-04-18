Приватбанк: Черг до банкоматів немає, ліміти не вводили

Державний "Приватбанк" продовжує роботу в штатному режимі, має достатньо ліквідності і не вводив ліміти на зняття готівки в банкоматах і касах.

Про це заявив глава правління "Приватбанку" Петр Крумханзл на прес-брифінгу.

"Ми не бачимо нестандартних ситуацій, банк забезпечений ліквідністю і працює прибутково", - заявив Крумханзл.

Він зазначив, що в "Приватбанку" наразі ліквідність становить майже 100%.

"У нас немає жодних нестандартних ситуацій, у нас немає того, щоб клієнти банку знімали більше, ніж зазвичай. Тому ми плануємо працювати як зазвичай. У нас є запаси", - зазначив голова правління банку.

Нагадуємо:

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

В НБУ вважають, що екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.

Економічна правда