Коломойський не зможе отримати компенсацію за Приватбанк — Рожкова

Екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.

Про це заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на прес-брифінгу.

"Згідно з чинним законодавством, питання відшкодування можливе лише в тому випадку, якщо позивачем в судовому порядку буде доведено факт заподіяння йому збитків", - сказал вона.

Насправді ж ситуація протилежна, заявила Рожкова.

"Зважаючи на результати незалежного аудиту і фінансового розслідування, ми не вбачаємо підстав для такого відшкодування", - заявила представниця НБУ.

"Оскільки на момент визнання неплатоспроможним капітал банку був від’ємним, держава витратила 155,3 млрд грн на його докапіталізацію. Це кошти платників податків. Фактично, це збитки, завдані іншій стороні", - повідомила Рожкова.

НБУ та уряд продовжують роботу з повернення вкрадених коштів.

"Наше завдання - продовжувати працювати в судах всіх інстанцій, щоб компенсувати українцям заподіяні збитки. Збитки, які виникли в результаті шахрайських операцій з виведення коштів з Приватбанку", - сказала Рожкова.

Нагадуємо:

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Раніше Коломойський заявив, що йому не потрібен сам Приватбанк. Але потрібні гроші - 2 млрд доларів комппенсаціі за капітал, який там знаходився під час націоналізації.

Президент України Петро Порошенко заявив, що можливе повернення націоналізованого банку екс-власнику "викличе глибоку кризу у співпраці з МВФ".

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

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Економічна правда