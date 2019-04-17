Китай надасть українському банку кредитні гарантії на 500 мільйонів доларів

Державний Укрексімбанк і Китайська корпорація страхування експортних кредитів уклали рамкову угоду про співпрацю.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Угодою передбачено, що Китайська корпорація страхування експортних кредитів (Sinosure) буде надавати страхову підтримку по проектам, щодо яких подано заявки через "Укрексімбанк" і укладено контракти китайськими підприємствами в Україні.

Зокрема, мова йде про реалізацію будівельних проектів в Україні та інших країнах, в яких банк бере участь, а також в сферах інфраструктури, сільського господарства, енергетики, транспортування, нафтогазової галузі, хімічної промисловості, придбання обладнання.

Загальний ліміт фінансового страхування Sinosure для використання "Укрексімбанком" становитиме 500 млн доларів.

Термін кредитування (в тому числі в період доступності, пільговий період і строк погашення) буде встановлюватися в залежності від параметрів кожного окремого контракту і може досягати до 15 років.

"Підписана угода ... відкриває великий потенціал для розширення каналів зовнішнього фінансування ключових галузей національної економіки", - зазначив глава правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко.

Нагадуємо:

Раніше аналогічну угоду з Sinosure підписав і НАК "Нафтогаз України".

Економічна правда