Власник "Сільпо" і "Фора" збільшив оборот на 25% за рік

За 2018 рік оборот продуктових мереж роздрібного напрямку Fozzy Group становив 78,8 мільярда гривень, що на 26% більше, ніж у 2017 році.

Про це йдеться у офіційному прес-релізі групи.

Зазначається, що група компаній Fozzy Group сплатила до державного бюджету 2,9 млрд гривень податків. Зокрема, "Сільпо-Фуд" входить у ТОП-3 найбільших платників податків серед підприємств роздрібної торгівлі у 2018 році за даними Державної фіскальної служби.

Впродовж року було відкрито 25 магазинів, серед яких 7 "Сільпо", 12 "Фора" та 6 дискаунтерів Thrash!. Загальна кількість магазинів Fozzy Group на початок 2019 року становила 686.

Компанія також заявляє про зростання обсягів власного виробництва. Зокрема у смт Ворзель, що у Київській області, розташовані кондитерський цех, завод, який виробляє заморожені напівфабрикати та хлібобулочні вироби, та цех свіжого обсмажування кави.

У групі працює понад 50 тисяч осіб. У рейтингу "ТОП-200 кращих роботодавців України", складеному офіційним виданням Державної фіскальної служби "Вісник. Рейтинги", мережа супермаркетів "Сільпо" посіла четверте місце.

Протягом 2018 року було встановлено 23 каси самообслуговування у чотирьох магазинах. На квітень 2019 року налічується вже 109 "самокас" у 17 магазинах.

Станом на 1 січня 2019 року загальна площа магазинів FozzyGroup становила понад 1 мільйон м², що приблизно дорівнює площі 150 професійних футбольних полів.

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Нагадуємо:

"Фоззі Груп" створено в 2005 році. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром вказаний Володимир Костельман.

Статутний капітал компанії на березень 2019 року становить 2 млн грн.

В Fozzy Group входять мережі "Сільпо", "Фора", Fozzy, Thrash, Le Silpo і Favore.

"Фоззі Груп" планує виплатити акціонерам 141,5 мільйонів гривень дивідендів, що становить 95% отриманого за підсумками 2018 року чистого прибутку.

Економічна правда