Скільки заробила Fozzy Group у 2018 році

ПрАТ "Фоззі Груп" планує виплатити акціонерам 141,5 мільйонів гривень дивідендів, що становить 95% отриманого за підсумками 2018 року чистого прибутку, на одну просту іменну акцію планується виплатити 70,79 гривень.

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про збори акціонерів 26 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

За підсумками 2018 року ПрАТ отримало чистий прибуток у розмірі 147,6 млн грн, що на 10,6% менше, ніж в 2017 році.

Чистий прибуток на одну акцію склав 73,85 грн, тоді як в 2017-му році на одну акцію довелося 82,68 грн чистого прибутку.

Нерозподілений прибуток компанії в 2018-му році становив 154,3 млн грн, тоді як в 2017-му році цей показник налічував 1,16 млрд грн.

Сумарна дебіторська заборгованість ПрАТ в минулому році скоротилася на 45% - до 93,9 млн грн, поточні зобов'язання зросли в 3,2 рази - до 1,32 мрд грн. Довгострокових зобов'язань у компанії немає.

ПрАТ "Фоззі Груп" створено в 2005 році.

Згідно з даними НКЦБФР, акціонером ПрАТ є ТОВ "Фоззі Груп" (98,528%). За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром вказаний Володимир Костельман.

Статутний капітал компанії на березень-2019 становить 2 млн грн.

В Fozzy Group входять мережі "Сільпо", "Фора", Fozzy, Thrash, Le Silpo і Favore.

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