Росія вперше оцінила вартість усієї своєї нафти

Міністерство природних ресурсів і екології РФ вперше оцінило у вартісному вираженні запаси корисних копалин у країні.

Про це повідомляє РБК.

Перша оцінка дана на кінець 2017 року:

Вартість запасів нафти склала 39,6 трлн руб .;

вартість газу - 11,3 трлн руб .;

коксівного вугілля - майже 2 трлн руб.

Крім того, Мінприроди оцінило запаси:

залізної руди - в 808 млрд руб .;

алмазів - за 505 млрд руб .;

золота - в 480 млрд руб.

Сукупна вартість всіх мінеральних і енергетичних ресурсів (нафта, газ, золото, мідь, залізна руда, вугілля енергетичне і бурий, алмази) склала 55,2 трлн руб., Або 60% ВВП за 2017 рік.

У натуральному вираженні на кінець 2017 року Мінприроди оцінило:

запаси нафти - в 9,04 млрд т;

газу - в 14,47 трлн куб. м;

золота - в 1407 т;

алмазів - в 375 млн метричних каратів.

Об'єктом оцінки є запаси, які оцінюються в розрізі ділянок надр, на які в установленому порядку видано ліцензію на користування надрами. Оцінка заснована на визначенні потенційних доходів від експлуатації ресурсів.

Для порівняння, за даними британської BP, доведені запаси нафти в Росії на кінець 2017 року становила 14,5 млрд т, природного газу - 35 трлн куб. м. Запаси золота в надрах Росії, за даними Геологічної служби США, становили на кінець 2017 року 5500 т.

Як повідомлялося, ціни на нафту еталонних марок підвищуються 14 березня четверту сесію поспіль, досягнувши максимальних позначок за чотири місяці, на тлі несподіваного скорочення товарних запасів палива в США та очікувань можливого продовження угоди ОПЕК.