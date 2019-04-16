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Гривня на міжбанку застигла в очікуванні

Вівторок, 16 квітня 2019, 17:50
 

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,72 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,70 - 26,72 гривні;

Євро - 30,16 - 30,18 гривні;

Російський рубль - 0,4145 - 0,4151 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 16 квітня на рівні 26,81 гривні.

16 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,73 гривні за долар.

15 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,74 гривні за долар.

Економічна правда

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