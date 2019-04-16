"Київміськбуд" не виплачуватиме дивіденди громаді Києва цьогоріч

Холдингова компанія "Київміськбуд" не виплачуватиме дивіденди з прибутку акціонерам за підсумками 2018 року.

Про це йдеться у порядку денному зборів акціонерів, призначених на 19 квітня.

Так, одним із питань порядку денного є розподіл прибутку. За 2018 рік товариство отримало 27,663 млн грн чистого прибутку.

З них у резервний фонд буде направлено 1,38 млн грн, у фонд розвитку виробництва - 26,28 млн грн.

"Виплату дивідендів за результатами діяльності у 2018 році не здійснювати", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за підсумками 2017 року "Київміськбуд" отримав понад 71 млн грн чистого прибутку і направив 40% (28,492 млн грн — ред) цієї суми на виплату дивідендів.

Основним акціонером ПАТ "ХК "Київміськбуд" є Київська міська державна адміністрація (80% акцій).

Нагадуємо:

Собівартість будівництва житла для компанії "Київміськбуд" становить 8,5 тисячі гривень за квадратний метр, тоді як найнижчі ціни для інвесторів починаються від 14-16 тисяч гривень.

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Олександр Колесніченко, ЕП