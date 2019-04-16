Росія не визнає програш "Укрнафті"

Росія не визнає законність рішення міжнародного арбітражу, що зобов'язав РФ виплатити українській компанії "Укрнафта" компенсацію за втрачене в Криму майно в розмірі 44,4 мільйона доларів.

Про це ТАСС повідомили в прес-службі Мін'юсту РФ.

"Російська Федерація не брала участь в розгляді зазначеного позову. Вона не визнає законність винесеного рішення, в першу чергу в зв'язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд даного позову", - повідомили у відомстві.

У Мін'юсті зазначили, що "РФ планує оскаржувати дане рішення і використовувати для цього всі доступні механізми правового захисту, передбачені міжнародним правом і законодавством Швейцарії".

За інформацією відомства, російська сторона не отримала через офіційні дипломатичні канали рішення за позовом компанії "Укрнафта", винесене 12 квітня міжнародним арбітражем при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

Нагадуємо:

12 квітня 2019 року арбітражний суд ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" 44,4 мільйона доларів компенсації за експропріацію майна компанії в анексованому Криму.

У квітні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ "Укрнафта".

ПАТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах України.

50%+1 акція товариства належить НАК "Нафтогаз України", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова —близько 42% акцій.

Українські інвестори розпочали принаймні вісім інвестиційних арбітражів проти Росії на підставі угоди між урядами України та Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року ("Інвестиційна угода").

Інвестиційні позови, зокрема, подали "Нафтогаз" разом з дочірніми компаніями, Ощадбанк, аеропорт "Бельбек", Ігор Коломойський, Приватбанк, "Укрнафта".

26 грудня Ощадбанк став першою державною компанією, яка виграла кримський арбітраж проти Росії. Трибунал визначив банку компенсацію у розмірі близько 1,3 млрд дол, і на цю суму щоденно нараховується пеня у розмірі майже 100 тис дол.

Наскільки успішними були судові процеси в міжнародному арбітражі для України у 2018 році та чого чекати цього року, читайте у статті на ЕП: Кримські активи, війна з Газпромом та інші спори. Що Україна виграла/програла в судах