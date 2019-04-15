Morgan Stanley очікує на посилення волатильності на ринках

Історично низька волатильність на світових ринках може незабаром завершитися через низьку ліквідність в поєднанні з великою безтурботністю ринків.

Про це заявили в Morgan Stanley, передає Bloomberg.

Коливання цін на ринках валют, облігацій та інших класів активів знизилися на тлі "голубиного" розвороту центробанків світу, збільшення економічних стимулів в Китаї і ослаблення торгової напруженості.

Індекс волатильності Cboe з початку року впав на понад 50 відсотків і закрився на минулому тижні на мінімальній за шість місяців позначці.

Індекс MOVE, що складається Bank of America Corp. і відображає волатильність казначейських паперів США, повертається до свого рекордно низького рівня.

"Є ще два чинники, що говорять не на користь правильності або стійкості поточних рівнів волатильності", - сказав стратег зі змішаних активів Ендрю Шитс.

"По-перше, ринкова ліквідність все ще невелика. Друге: я не впевнений, що в своєму оптимізмі ринок дійшов до логічних висновків щодо напрямку, в якому рухаються ціни активів", - сказав він.

Обсяг фінансового ринку за останнє десятиліття ріс швидше, ніж здатність банків абсорбувати ризики, і це може погіршити можливий розпродаж, застерігає Шитс.

безтурботність учасників ринку, які пов'язують низьку волатильність з паузою ФРС, також є проблемою, і великі коливання цін можуть незабаром піднести сюрприз, сказав він.

"Якщо ФРС збереже "голубиний" настрій, а дані погіршаться, волатильність посилиться. Якщо дані стануть кращими, а центробанки фактично будуть говорити, що не збираються посилювати монетарну політику в світлі поліпшення показників, хіба це не підстьобне набагато більший апетит до ризику? І такий сценарій теж буде волатильним", - сказав він.

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Наприкінці січня Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

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