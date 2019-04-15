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В Україні ліквідували ще один банк

Понеділок, 15 квітня 2019, 19:40
 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Комерційний банк "Даніель".

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"12 квітня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Даніель" було подано документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", - повідомили в ФГВФО.

"Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 16 січня 2014 року прийняв рішення про початок виведення банку "Даніель" з ринку і запровадження тимчасової адміністрації з 17 січня 2014 року.

Банк "Даніель" заснований в 2003 році. За даними банку, за підсумками третього кварталу 2013 року ніхто з його акціонерів не володів часткою в статутному капіталі, що перевищує 10%: на 11 лютого 2013 року 11 акціонерів-фізосіб сукупно володіли 86,08% банку, а 3 акціонера-юридичні особи - 13,92%.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 жовтня 2013 року за розміром загальних активів банк "Даніель" займав 102 місце серед 178 діючих у країні банків.

За даними "Української правди", акціонером банку "Даніель" був син екс-прем'єра Пустовойтенка В'ячеслав, якого пов'язують з Юрієм Колобовим.

Економічна правда

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