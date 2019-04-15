Стало відомо, хто орендуватиме кінотеатр "Київ": ціна зросла у 45 разів

Конкурс на оренду комунального кінотеатру "Київ" виграла мережа "Сінема Центр".

Відповідне рішення ухвалила у понеділок конкурсна комісія Київської міської державної адміністрації.

Підприємство перемогло із ціною оренди у 2 млн 119 тис 253 грн на місяць (без податку на додану вартість).

Раніше київська влада повідомляла, що попередній орендар платив за приміщення 47 тисяч на місяць.

Цього року аукціон у КМДА стартував з цифри 569 тис. 253 грн. Збільшувати її можна було на 50 тисяч за один крок.

Фірма-переможець записана на панамську компанію, однак відомо, що засновниками мережі Cinema City є колишні співвласники телеканалу "1+1" Олександр Роднянський і Борис Фуксман.

Cinema City налічує 3 кінотеатри у Києві, Одесі та Тернополі.

Попередній орендар, ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ", не подавав документів на новий конкурс.

Під час засідання комісії у КМДА наголосили, що умови конкурсу прописані так, щоб зберегти "фестивальний та артхаусний профіль" кінотеатру.

Зокрема, не менше 30% репертуару має становити український кінематограф. Також орендар має співпрацювати з міжнародними кінофестивалями та забезпечити вільний доступ глядачів інвалідністю.

Протягом 30 днів мають бути проведені публічні обговорення плану роботи кінотеатру та міжнародних програм, які будуть відбуватись в ньому.

Крім того, переможець конкурсу має укласти охоронний договір з Департаментом охорони культурної спадщини, де буде чітко визначене цільове призначення будівлі кінотеатру.

Участь у конкурсі також брали ТОВ "Планета Кіно", ПРАТ "Мультіплекс-Холдинг", ГО "Фонд "Молодість" та ТОВ "Сантіні Ф'южн".

Як повідомляє "Детектор медіа", інвестор Борис Фуксман був присутній на аукціоні і заявив, що вони планують відкрити 4 додаткові зали в приміщенні кінотеатру "Київ". Наразі там діє 3 зали.

Сказати, коли новий орендар розпочне роботу і скільки триватиме ремонт, Фуксман не зміг.

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Нагадаємо:

Головне управління майном КМДА передало цілісний майновий комплекс кінотеатру "Київ" в оренду ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр Київ" 4 січня 1999 року строком на 10 років. Згодом договір був продовжений, термін його дії завершився 4 січня 2019 року.

За даними КМДА орендна ставка до 2019 р. становила 47 тис. грн на місяць, а деякі приміщення кінотеатру надані у суборенду до 2020 року.

На початку 2019 року стало відомо, що Культурному центру "Кінотеатр Київ" не продовжили договір оренди та оголосили новий конкурс.

У 2008 році Фуксман і Роднянський продали свої 40% українського телеканалу "Студія 1+1" американській Central European Media Enterprises Ltd, акціонером якої є олігарх Ігор Коломойський.

Пізніше бізнесмени розповідали, що частину прибутку від продажу витратять на кінотеатри.

У квітні 2019 року Фуксман казав, що мережа кінотеатрів Cinema Cityпродовжить розширюватися за рахунок придбання та оновлення старих залів, а також будівництва нових залів у торгових центрах.