Співзасновник "1+1" призупинив інвестиції в Україну

Співзасновник медіагрупи "1+1 Медіа", а також співвласник готелю Hilton у Києві та мережі кінотеатрів Cinema City Борис Фуксман призупинив інвестиційні проекти в будівництві на території України.

Про це він заявив в інтерв'ю інтерв'ю Investory News.

"Наразі я призупинив будівництво на території України й інвестую в нерухомість Німеччини", - сказав Фуксман.

За словами бізнесмена, таке рішення було прийнято в зв'язку з політико-економічною ситуацією в країні і відсутністю у населення достатньої купівельної спроможності для реалізації великих девелоперських проектів преміум-класу.

За словами Фуксмана, мережа кінотеатрів Cinema City продовжить розширюватися за рахунок придбання та оновлення старих залів, а також будівництва нових залів у торгових центрах.

Мережа кінотеатрів Cinema City налічує 3 кінотеатри Києві, Одесі та Тернополі.

У 2008 році Фуксман і Олександр Роднянський продали американській Central European Media Enterprises Ltd. свої 40% українського телеканалу "Студія 1+1".