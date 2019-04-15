Кількість ІТ-спеціалістів в Україні зросла на чверть

В Україні кількість ІТ-спеціалістів, зареєстрованих як ФОП, у 2018 році зросла на 23% і становила 154 тисячі осіб проти 125 тисяч у 2017 році.

Відповідну статистику щодо IT-ФОПів від Міністерства юстиції візуалізував портал DOU.

Зазначається, що зростання відбулося за всіма видами діяльності і майже в усіх регіонах України. Проте більш ніж половина (понад 50%) нових ІТ-ФОПів припадає на Київську, Харківську та Львівську області. Водночас зазначається, що частка жінок у цій галузі зросла лише на 1% за рік.

Як рахували

Основним видом діяльності ІТ-ФОПів залишається "Комп’ютерне програмування" — за таким кодом зареєстровано 102 тис. спеціалістів.

Також популярними є "Консультування з питань інформатизації" (24 тис.) та "Оброблення даних" (майже 19 тис.). Останній за рік виріс майже на чверть.

Популярність ІТ-КВЕДів (станом на 27 березня 2019 року)

Минулого року кількість ІТ-спеціалістів зростала в усіх регіонах країни, за винятком АРК (кількість зареєстрованих там спеціалістів за рік зменшилась на 1%).

Лідерами за темпами зростання в 2018 році стали невеликі області. Найбільший приріст кількості ІТ-ФОПів відбувся у Черкаській, Полтавській та Хмельницькій областях, де кількість зареєстрованих ІТ-спеціалістів зросла на 28%.

Активніше за інших зростали також Тернопільська, Чернівецька та Кіровоградська області, де зростання за останній рік склало 27%, 26% та 25% відповідно.

Найменший приріст кількості ІТ-спеціалістів прогнозовано відбувся в Донецькій та Луганській областях, хоча навіть вони, незважаючи на складну військово-політичну ситуацію, продемонстрували зростання (на 12% та 8% відповідно).

Також меншими за інші регіони були темпи приросту в Херсонській (16%), Миколаївській (17%) та Закарпатській областях (18%).

Незважаючи на дуже різні темпи приросту ІТ-спеціалістів у різних регіонах, рейтинг областей за кількістю ІТ-спеціалістів майже не змінився: лише Полтавській області вдалося випередити Житомирську за кількістю ІТ-ФОПів, а Рівненській — Херсонську.

Кількість ІТ-спеціалістів за областями

Беззаперечним лідером за кількістю ІТ-спеціалістів залишається Київ та Київська область — тут зареєстровано майже 30% усіх ІТ-ФОПів.

На другому місці залишається Харківська область (там зареєстровано 14% всіх ІТ-спеціалістів). На третьому, як і рік тому, — Львівська (10%).

У Дніпропетровській області, яка займає четверте місце, зареєстровано майже 9% всіх ІТ-спеціалістів.

Якщо враховувати населення регіонів та порахувати кількість айтішників на тисячу населення, то рейтинг не зміниться: на першому місці Київ та область, далі — Харківщина і Львівщина.

75% ІТ-спеціалістів зареєстровано у великих містах з населенням понад 100 тисяч мешканців (фактично, це рівень обласних центрів).

Частка жінок серед ІТ-спеціалістів зростає, хоча дуже повільно: минулого року серед ІТ-ФОПів було 24% жінок, а в цьому році — 25%.

Дещо вища йморівність зустріти жінку-спеціаліста в ІТ у містах-мільйонниках (26% від усіх зареєстрованих ІТ-спеціалістів), а також у Львівській (29%), Миколаївській (28%) та Харківській (28%) областях.

Як зазначив у лютому 2019 року перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, частка IT-індустрії в українській економіці становить 4% ВВП, а через півтора року працівників цієї сфери стане вже 200 тисяч.

Зміна кількості ФОПів

Як зазначив у лютому 2019 року перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, частка IT-індустрії в українській економіці становить 4% ВВП, а через півтора року працівників цієї сфери стане вже 200 тисяч.