Фірми групи "Приват" натендерили на пальному 8 мільярдів

Із 2008 року чотири компанії, пов’язані з групою "Приват" Ігоря Коломойського, отримали пальних підрядів приблизно на 7,43 мільярдів гривень.

Про це із посиланням на повідомлення у "Віснику державних закупівель" і системі "Прозорро інформують "Наші гроші".

"Приватівці" змінюють компанії, які отримують держпідряди, через кілька років роботи. Старі юрособи закриваються, податкові борги по ним вирішуються вже в суді, а на тендери виходять нові юробличчя, що здійснюють управління мережею АЗС", — зазначається у повідомленні.

При цьому великих окремих підрядів "приватівці" не отримували, оскільки не брали участь у оптових закупівлях "Укрзалізниці" та Міноборони, обмежуючись підрядами на постачання пального через АЗС.

Виключення були тільки з боку контрольованої "приватцівцями" "Укртатнафти". За часів другого уряду Юлії Тимошенко наприкінці 2000-х років, "Укртатнафта" виграла кілька підрядів "Укрзалізниці" на 0,54 млрд грн.

Наступного разу "Укртатнафта" з’явилась у держпідрядах у 2014 році, продавши Міноборони пального на 187,73 млн грн.

"Та закупівля відбулась через тиждень після заяви замгубернатора Дніпропетровщини Бориса Філатова про те, що Ігор Коломойський із особистих грошей оплатив пальне для військових частин Південного оперативного командування", — зазначається у повідомленні.

3,79 млрд грн – ТОВ "Виробничо-торгівельна фірма "Авіас" (2008-2016 роки).

Харківська "ВТФ "Авіас" із липня 2017 року перебуває у стані припиненні через банкрутство. Вона записана на "приватівські" офшори: вірґінські "Еверрін Коммершіал С.А.", "Елброуф Інтернашіонал Корп.", "Креонтас Коммершіал Лтд" і "Прістеллі Холдінгз Інк.", "Денніеллі Лімітед", белізькі "Кендлвуд Файненсіал Корп.", "Хеліфілд Холдінгз Лімітед", "Дівелопмент Інвесторс Лімітед", "Монтеліно Інвестментс Лімітед" і "Ред Ленд Інвесторс Лімітед" та "Волкано Холдінгс Лтд" із Маршаллових островів.

1,67 млрд грн – ТОВ "Лівайн Торг" (із 2018 року донині).

Дніпровська "Лівайн Торг" зі статутним капіталом 3 тис. грн створена у липні 2017 року. Першозасновницею була Ірина Гаврилюк, а потім фірму переписали на Ірину Лебедєву. Нині ж вона належить Ользі Жиронкіній із Дніпра, директором є Сергій Заєць. Жиронкіна керує харківським ТОВ "Дагомея" Наталії Доршакової, яке теж припиняється через банкрутство з 2017 року Катериною Бакрадзе. Остання також ліквідує "ВТФ "Авіас".

1,12 млрд грн – ТОВ "Альянс Еволюшн" (2017-2018 роки).

Нині "Альянс Еволюшн" записано на п’ять офшорів: "Деззлінг Інвестментс Лімітед" із Сейшельських островів, "Делстанто Холдінгс Лтд" із Кіпру та "Сенбіан Інвестмент Лімітед", "Найтентра Коммершіал Лімітед" і "Рівадж Лімітед" із Белізу.

Менеджером зі збуту є Денис Садловський, який у вересні 2016 році був прийнятий на аналогічну посаду в "приватівське" ТОВ "Пром Гарант Плюс" з посадовим окладом 1 450 грн. Раніше він працював у ТОВ "Торговий дім "Авіас" з групи Ігоря Коломойського.

Екс-засновниця "Альянс Еволюшн" Ірина Афоніна керує донецьким ПрАТ "Ойлсервіс" кіпрських "Юнало Холдінгз Лтд", "Мошона Інвестментс Лімітед", "Касерта Трейдінг Лімітед" і "Дакстон Холдінгз Лімітед". Остання є однією з фірм-засновниць компаній, через які влітку 2014 року з "Приватбанку" виводились кошти, отримані у якості кредитів банку. Податківці пов’язують офшор "Мошона Інвестментс Лімітед" із групою "Приват".

0,85 млрд грн – ТОВ "Торговий дім "Авіас" (2014-2017 роки).

Дніпровську фірму зареєстровано в одній секції будинку з недержавним відкритим пенсійним фондом "Приватфонд" на офшори "Грандос Ентерпрайзес Лтд" з островів Сент-Кітс і Невіс, "Нултон Кепітал Інк." і "Бі-Сі Карго Сервісес Лімітед" із Вірґінських островів та "Сілвердейл Оверсіз Лтд." і "Хіллфорд Сервісез Лтд." із Белізу.

Нагадаємо, 19 березня Міноборони втретє поспіль оголосило тендер на закупівлю дизельного пального. Два попередні рази тендер на вказаний обсяг оголошувався 6 і 22 лютого. Однак обидва рази закупівлі не відбулися через відсутність заявок від постачальників.