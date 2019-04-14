Facebook витратив 22 мільйони доларів на охорону Цукерберга

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На забезпечення безпеки засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга в 2018 році було витрачено понад 20 млн доларів.

Про це йдеться в документах, поданих в федеральну Комісію з цінних паперів США перед запланованими на 30 травня зборами акціонерів, пише ВВС.

Як зазначається, на забезпечення безпеки Цукерберга і членів його сім'ї в минулому році було витрачено в цілому 22,6 млн доларів.

Всю цю суму Цукерберг, офіційна зарплата якого становить один долар на рік, отримав в якості компенсації від компанії. У документах вона проходить за статтею "інші компенсації".

У Facebook зазначають, що компанія компенсує витрати, які несе Цукерберг, виконуючи свої обов'язки.

Виплачена Цукербергу сума складається із загальних витрат на безпеку (10 млн доларів), витрат на перельоти приватними літаками (2,6 млн доларів), а також додаткової компенсації на безпеку Цукерберга і членів його сім'ї в розмірі 10 млн доларів, з якої він повинен заплатити податки.

У Facebook зазначають, що витрати на забезпечення безпеки Цукерберга ростуть (в 2016 році на ці цілі виділили 6 млн доларів, у 2017 році - 9,1 млн), однак компанія вважає такі витрати виправданими.

Як повідомлялося, група акціонерів компанії Facebook наполягає на тому, що засновник соціальної мережі Марк Цукерберг повинен втратити посаду голови правління.