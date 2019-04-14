Акціонери Facebook хочуть звільнити Цукерберга з поста голови правління

Група акціонерів компанії Facebook наполягає на тому, що засновник соціальної мережі Марк Цукерберг повинен втратити посаду голови правління.

Про це йдеться в заяві компанії на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США.

Автори ініціативи включили її в план обговорення на річних зборах, яке мають пройти 30 травня.

Акціонери вказують, що з липня 2018 року оціночна вартість Facebook впала на 40% через рішення керівництва і правління, які не змогли захистити вартість акцій, пише РБК.

Автори вимоги підкреслюють, що в компанії зберігається дискримінація деяких акціонерів: ряду власників акцій надається більше прав голосу.

Це, в першу чергу стосується Цукерберга - при тому, що йому належить лише 13% акцій компанії, в правлінні за ним закріплена частка в 51% всіх голосів.

Це дає Цукербергу можливість фактично одноосібно контролювати політику компанії.

"Без рівних прав голосу акціонери не можуть залучити керівництво до відповідальності", - підкреслюють автори заяви. Вони нагадали про звинувачення, які привели до падіння вартості компанії - в їх числі, поширення на базі Facebook неправдивої інформації та втручання у вибори.

"Фейкові новини, втручання у вибори і загроза нашій демократії - акціонерам потрібно щось більше, ніж просто заперечення (всього цього), спроби ухилитися і відстрочки з відповіддю", - йдеться в заяві.

Ще одна заява прямо вимагає призначити головою ради директорів компанії незалежного директора замість Цукерберга.

Ця пропозиція передбачає поділ посад генерального директора і голови правління. Автори апелюють до досвіду Google, Microsoft, Apple, Oracle та Twitter, де такий поділ було введено.

У березні 2018 року стало відомо, що консалтингова компанія Cambridge Analytica отримувала персональні дані мільйонів користувачів Facebook і використовувала їх для підтримки передвиборної кампанії Дональда Трампа під час президентських виборів в США в 2016 році.

Засновник соцмережі Марк Цукерберг визнав помилку, зазначивши, що в Facebook зробили недостатньо для запобігання використання функціоналу на шкоду.

Падіння вартості Facebook в результаті низки скандалів вплинуло і на статки самого Цукерберга. За оцінкою Bloomberg, підприємець втратив в 2018 році 23 млрд доларів.