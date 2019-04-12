Україна почала експорт газу в напрямку Угорщини

"Укртрансгаз" відкрив експорт газу в напрямку Угорщини.

Про це написав глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

За даними ICIS, компанія TAS Energy, що входить в TAS Group Сергія Тігіпка, здійснила поставку в Угорщину 1 МВт-год газу.

Нагадаємо:

У кінці січня 2019 року "ТАС Енергія Країни" в рамках тестування готовності української газотранспортної системи і митних режимів до експортних операцій здійснила перший в історії України експорт газу в Європу в напрямку Словаччини. Покупцем у тестовому експорті виступила компанія Metalex Limited.

Експорт газу став можливий після зниження тарифів на вхід та вихід в ГТС України з початку року.

Зокрема, з 1 січня 2019 року тариф на вхід в ГТС було знижено з 12,47 долара за тис куб м на добу до 6,28 долара за тис куб м на добу (з ПДВ).

Цей крок допоможе Україні стати самостійним експортером газу.

Економічна правда