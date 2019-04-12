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Disney запустить власний онлайн-кінотеатр восени 2019 року

П'ятниця, 12 квітня 2019, 19:15
 

Walt Disney Company 12 листопада 2019 року запустить новий стрімінговий сервіс Disney +, який спочатку буде працювати на території США.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

"Disney + буде запущений на ринку США 12 листопада 2019 року. Служба запропонує користувачам різного віку новий спосіб познайомитися з неперевершеним контентом від відомих брендів компанії: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars і National Geographic", — повідомили у компанії.

Уже в перший рік роботи Disney + компанія планує випустити понад 25 оригінальних серій і 10 оригінальних фільмів, а також низку документальних фільмів.

Новий сервіс буде доступний на підключених телевізорах і мобільних пристроях, зазначили у компанії.

Вартість передплати становитиме 6,99 долара в місяць, або 69,99 долара за рік. Це майже вдвічі дешевше, ніж підписка на аналогічний сервіс Netflix.

Повідомляється, що після запуску Disney + контент компанії буде видалений із Netflix. Це призведе до припинення виплат за нього з боку сервісу-конкурента. Раніше джерела в керівництві Disney оцінили втрати від припинення партнерства з Netflix у 150 млн дол на рік.

До кінця 2024 фінансового року компанія розраховує збільшити число передплатників до 90 млн осіб, дві третини з яких складуть користувачі за межами США. До цього часу Disney планує вивести сервіс на прибутковий рівень.

За словами керівника міжнародного підрозділу Disney Кевіна Майера, ймовірно, компанія з часом почне пропонувати пільгові умови при підключенні до пакету послуг, до якого крім Disney+ увійде також сервіс ESPN +, який показує спортивні трансляції, і Hulu, орієнтований на контент для більш дорослої аудиторії.

Акції Disney на початку торгів у п'ятницю дорожчають на 10%. Із початку року капіталізація компанії зросла на 6,3%, до майже 210 млрд доларів.

Нагадаємо, 20 березня Walt Disney Company завершила процес покупки кінокомпанії 21st Century Fox, заплативши за неї 71 млрд доларів.

Економічна правда

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