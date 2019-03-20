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Disney та 21st Century Fox завершили злиття вартістю 71 мільярд доларів

Середа, 20 березня 2019, 15:44
 

Компанія Walt Disney Company завершила процес купівлі кінокомпанії 21st Century Fox, заплативши за неї 71 мільярд доларів.

Про це повідомляється на сайті Disney.

За домовленістю, Disney отримає кіностудію 20th Century Fox, телевізійні мережі National Geographic, Sky і FX, 30% частку стрімінгового сервісу Hulu, а також авторські права на мультсеріал "Сімпсони", фільми "Люди-X", "Аватар" та інших кінофраншизи.

В результаті угоди створять нову компанію New Fox, до якої ввійде мовленнєва компанія Fox Broadcasting, регіональні телестанції Fox TV, а також кабельні канали Fox Sports і Fox Newі.

Про намір Walt Disney Company викупити 21st Century Fox стало відомо наприкінці 2017 року.

Також повідомлялося, що медіамагнат Руперт Мердок передасть своїм шістьом дітям 12 мільярдів доларів від даної угоди.

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