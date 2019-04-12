МЕРТ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2019 році до 2,8% із 3%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі погіршило прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України до 2,8% з 3% у 2019 році.

Про це свідчать дані в макроекономічному огляді Міністерства фінансів, розміщеному на сайті відомства, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому прогноз номінального ВВП в поточному році покращено до 4 трлн 80,2 млрд грн із 3 трлн 946,9 млрд грн.

Прогноз зростання реального ВВП в 2020 році збережено на рівні 3,8%, 2021 році — 4,1%.

МЕРТ також поліпшив прогноз курсу гривні до 29 грн/дол із 29,7 грн/дол у 2020 році і до 29,8 грн/дол із 30,4 грн/дол у 2021 році.

Прогноз курсу гривні в 2019 році збережено на рівні 28,2 грн/дол.

Як повідомлялося, МЕРТ орієнтовно оцінило зростання реального ВВП України в січні-лютому 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року в 1,2% (+/- 0,2 процентного пункту).

За оперативними даними Державної служби статистики, ВВП України в 2018 році зріс на 3,3%.

Держбюджет-2019 побудований на прогнозі зростання економіки на 3%, проте Нацбанк очікує його збільшення лише на 2,5%, а Світовий банк недавно погіршив свій прогноз зростання ВВП країни в 2019 році до 2,7% із 2,9%.

Нагадаємо, 9 квітня МВФ оновив прогноз зростання ВВП України на 2019 рік на рівні 2,7%.