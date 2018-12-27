"Укрпошта" підвищує тариф на 15%

ПАТ "Укрпошта" підвищила вартість універсальних послуг з пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 г до 3 кг включно на 14,3% - для непріоритетних, на 11,1% - для пріоритетних відправлень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також підвищується вартість лінійок тарифів з пересилання відправлень "Стандарт", "Експрес" та "SmartBox" з 1 січня 2019 року.

Відзначається, що це другий етап підвищення, затвердженого Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформацізаціі (НКРЗІ).

У той же час вартість універсальних послуг з пересилання простих бандеролей до 3 кг залишилася на рівні 2018 року.

Так, з 1 січня 2019 року вартість пересилання відправлення в тарифній лінійці "Стандарт" вагою 10 кг становитиме 42 грн в межах області, 48 грн - в межах України (діючі тарифи 39,6 грн і 45,6 грн відповідно). Вартість відправлення вагою 30 кг становитиме 80 грн в межах області, 85 грн - в межах України (діючі тарифи 75 грн і 81 грн відповідно).

При цьому обмеження розмірів відправлення по довгій стороні для тарифної лінійки "Стандарт" збільшиться з 50 см до 70 см, ціна за адресний забір відправлення - на 3 грн, до 15 грн.

З 1 січня 2019 року вартість пересилання відправлення в тарифній лінійці "Експрес" вагою 10 кг становитиме 49 грн в межах області, 55 грн - в межах України (діючі тарифи 44 грн і 50 грн відповідно). Вартість відправлення вагою 30 кг становитиме 90 грн в межах області, 95 грн - в межах України (діючі тарифи 84 і 90 грн відповідно).

Раніше "Укрпошта" скасувала доплату за доставку посилок в села.

Економічна правда