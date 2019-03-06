Ведення бізнесу: уряд схвалив низку важливих змін

Уряд у середу скасував 149 застарілих актів і низку вимог, що дозволить зменшити тиск на бізнес.

Про це у Facebook повідомив перший віце-прем’єр міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Зокрема, за його словами, сьогодні урядом було:

Скасовано 149 застарілих актів 1993-1997 років, що створюють правові колізії та зайве навантаження на бізнес.

Ініційовано вдосконалення ліцензування господарської діяльності для усунення бюрократичних перепон при використанні ліцензій. Законопроект найближчим часом буде направлено до Верховної Ради.

Скасовано обов’язкову вимогу ведення "Книги скарг та пропозицій".

Зі слів міністра, це "радянський рудимент, що не захищає споживача, але створює додаткові витрати для підприємств та можливості для зловживань із боку перевіряючих органів". Прийняте рішення, зі слів міністра, дозволить вивільнити 125 млн грн щороку — ці кошти інвестують у розвиток бізнесу та внутрішній попит.

Скасовано максимальну надбавку у 10% на медичне обладнання, яке закуповується за кошти держбюджету.

"Надбавка призвела до штучного дефіциту на українському ринку якісних медичних виробів та обладнання для застосування в терапії орфанних захворювань", — прокоментував таке рішення Кубів.

Дозволено іноземцям оформлювати довгострокові візи у департаменті консульської служби МЗС без виїзду з території України.

"Це спростить залучення висококваліфікованих фахівців як в приватний сектор, так і в незалежні наглядові ради державних підприємств", —зауважив Кубів.

Затверджено критерії ризиковості підприємств для різних сфер, "щоб перевіряльники приходили з перевірками лише у чітко визначений час і з чітко визначеними вимогами".

Кубів нагадав, що президент неодноразово наголошував на тому, що Україна стане новою інвестиційною меккою та увійде до ТОП-50 рейтингу Doing Business

"Сьогодні ми на кілька кроків наблизились до цієї мети — провели 8-й Дерегуляційний кабмін", — написав міністр економіки.

Нагадаємо, що станом на жовтень 2018 року Україна демонструвала рекордно низькі темпи залучення інвестицій. При цьому її позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу — Doing Business — росли. Загалом у 2018 році Україна піднялася з 76-го на 71 місце у цьому рейтингу і продемонструвала прогрес за 6-ма показниками.

Економічна правда