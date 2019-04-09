США погрожують Європі новими митами через субсидії для Airbus

Торгове представництво США (USTR) готує перелік товарів з Європи, які можуть обкласти митами, у якості контрзаходів у відповідь на збитки, спричиненими європейськими субсидіями для авіаційної галузі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Торгового представництва США, повідомляє "Європейська правда"..

У заяві підкреслюється, що Світова організація торгівлі (СОТ) неодноразово повідомляла ЄС про те, що на США чинить негативний вплив субсидування Європою французької Airbus.

"Сьогодні Торгове представництво США розпочинає процес, відповідно до Закону про торгівлю, який полягає у визначенні товарів з ЄС, до яких можуть застосовуватися додаткові мита, доки Євросоюз не скасує субсидії" - йдеться у повідомленні.

Торгове представництво США заявляє, що збитки для США від європейських субсидій складають 11 млрд доларів щорічно. Ця сума фігурує в матеріалах скарги до СОТ, результат якої очікується влітку.

Повідомляється, що США готові ввести мита проти європейських товарів одразу після того як СОТ визначить суму контрзаходів США.

Нагадаємо, у червні минулого року США запровадили нові підвищені мита на сталь і алюміній для ЄС.

Докладніше читайте на сайті "Європравди": "Світова торгова війна: наслідки для світу та України".

Європейська правда