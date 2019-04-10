У Львові на місці музею збудують готель Hilton

У Львові на місці закритого музею в парку імені Богдана Хмельницького планують збудувати готель, за попередньою інформацією — Hilton.

Про це із посиланням на заяву міського голови Львова Андрія Садового повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми прийняли рішення: у Львові хочуть збудувати готель, здається, Hilton. Там повинна бути половина будівлі — класичний готель, половина будівлі — апарт-готель. Це має бути будівля високого архітектурного рівня — витвір мистецтва", — сказав Садовий.

За його словами, забудовник погодився профінансувати реконструкцію парку відпочинку і культури ім. Б. Хмельницького.

Згідно з текстом рішення від 20 вересня 2018 року, Львівська міськрада погодила продаж земельної ділянки площею 1,06 га на вул. Лижв’ярській, 1 у Львові ТОВ "Апартготель" за 18,52 млн грн.

Відповідно до містобудівних умов, висота будівлі не повинна перевищувати 34 м. Площа забудови становить орієнтовно 1,6 тис. кв. м. Загальна площа апартаментів — 8,3 тис. кв. м (це 157 апартаментів). Інфраструктура об'єкта також буде включати підземний паркінг площею 1,4 тис. кв. м.

ТОВ "Апартготель" створено у 2016 році. За даними Єдиного держреєстру, учасниками компанії є Ростислав Заремба, Степан Стойко (у кожного — 49,3%) і Роман Попко (1,3%).

Статутний капітал компанії на квітень 2019 року становить 5,07 млн ​​грн.

Раніше співвласник готелю Hilton у Києві Борис Фуксман повідомляв, що розширення мережі Hilton поки не планується через слабкий потік іноземних і внутрішніх туристів.

П'ятизірковий готель Hilton Kyiv, що став першим готелем компанії Hilton Worldwide і мережі Hilton Hotels & Resorts в Україні, відкрито 26 березня 2014 року.

Однак у березні 2019 року суд закрив частину столичного готелю Hilton до повного усунення порушень, виявлених столичної Держслужбою з надзвичайних ситуацій.

Бренд Hilton Hotels & Resorts — один із 10 провідних брендів компанії Hilton Worldwide, заснований у 1919 році — на березень 2019 року об'єднує 586 готелів у 94 країнах.