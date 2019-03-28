Суд закрив частину готелю Hilton у Києві

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Суд частково зупинив експлуатацію приміщень готелю Hilton у Києві до повного усунення порушень, виявлених столичною Держслужбою з надзвичайних ситуацій.

Про це свідчить ухвала Окружного адмінсуду Києва від 18 березня, пишуть "Наші гроші".

Суд зупинив експлуатацію технічного поверху готелю, приміщень кафе на 7 поверсі, підприємства роздрібної торгівлі, "Спа Центру", приміщення "Укрексімбанку", приміщень електрощитових, приміщень підземного паркінгу готелю та ін.

У жовтні 2018 року ГУ ДСНС у Києві провело перевірку готелю "Хілтон", у результаті якої було встановлено, що приміщення експлуатується з порушенням правил та норм пожежної та техногенної безпеки, які створюють загрозу життю та здоров’ю людей.

Зокрема, для забезпечення під’їзду пожежних машин та доступу пожежних автодрабин або автопідйомників до будь-якого приміщення готелю не влаштовано кругові проїздів з відповідною шириною та радіусом повороту.

В житлових апартаментах не проведено улаштування внутрішньо квартирних пожежних кран-комплектів.

Порушені мінімальні протипожежні відстані від будівлі готелю до поруч розташованої будівлі, а коридори готельної частини облицьовано горючим матеріалом з невизначеними показниками горючості.

Крім того, шляхи евакуації захаращені меблями, матеріальними цінностями, електрощитові засмічені та захаращені сторонніми предметами, експлуатуються як складські приміщення.

Як повідомляє видання, більшість виявлених ДСНС порушень є наслідком порушень, допущених чиновниками і замовниками будівництва ще при розробці проектної документації.

Готель належить ТОВ "Міжнародно-Діловий Центр", яке на 50% належить ТОВ "Альянс Технологій" і ТОВ "Трайверт Інвестмент Компані", кінцевими власниками яких є Олександр Роднянський, його двоюрідний брат Борис Фуксман і Лілі Фішельсон.

Ще 50% "МДЦ" належить ТОВ "Консалтингова компанія "Партнер" і ТОВ "Концептпроект".

Засновником "Концептпроекту" є кіпрська компанія "Вітрола Холдінгс Лімітед" (Vitrola Holdings Limited), а кінцевим бенефіціарним власником значиться Євген Бесараб.

Засновником "Консалтингової компанії "Партнер" є белізька компанія "Салба Холдінгс Лімітед" (Salbay Holdings Limited), кінцевим бенефіціарним власником – Павло Потеруха.

Нагадаємо, що Роднянський і Фуксман викупили половину прав у компанії, що управляє готелем Hilton, у компанії "St Sophia Homes" у березні 2010 року.