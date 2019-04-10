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Україна розширила список заборонених товарів з РФ

Середа, 10 квітня 2019, 12:57
 

Кабінет міністрів України розширив перелік товарів із Російської Федерації, на постачання яких введено ембарго, включивши до нього банки для консервування, пляшки і скляні ємності для харчових продуктів і напоїв.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу, доповнивши перелік заборонених до ввезення з РФ товарів, спочатку затверджений ним у грудні 2015 року, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з проектом постанови, до переліку внесено банки для консервування (стерилізаційні банки), пляшки для харчових продуктів і напоїв із безбарвного і кольорового скла ємністю від 0,15 л до 2,5 л і більше, а також скляні ємності для харчових продуктів і напоїв різної ємності.

Крім цього, ще однією постановою до списку заборонених до ввезення з РФ товарів внесено формалін, карбамідно-формальдегідний концентрат і смоли, пружини для візків вантажних вагонів, електроапаратуру для комутації, яка використовується в пристроях залізничної автоматики.

Нагадаємо:

У грудні 2018 року Кабмін продовжив обмеження на імпорт деяких товарів із Російської Федерації до 31 грудня 2019 року.

30 грудня 2015 року Кабінет міністрів затвердив перелік заборонених для ввезення в Україну російських товарів. Цей список неодноразово доповнювали.

Українська правда

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