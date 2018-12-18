Уряд продовжив обмеження на імпорт товарів з Росії до кінця 2019 року

Кабмін продовжив обмеження на імпорт деяких товарів із Російської Федерації до 31 грудня 2019 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

18 грудня Кабінет Міністрів України продовжив дію двох розроблених Мінекономрозвитку постанов від 30 грудня 2015 року, що передбачають обмеження на імпорт продукції походженням з Росії. Постанови передбачають повну заборону ввезення низки товарів з РФ, а також продовження дії митних ставок на деякі товари з Росії, які до 2015 року ввозились без мита. Строк дії рішень продовжено до 31 грудня 2019 року із можливістю їхнього продовження в майбутньому.

Передбачені Урядом заходи були застосовані з метою протидії встановленим торговельним обмеженням на імпорт та транзит української продукції з боку Російської Федерації, для забезпечення захисту національних інтересів та українського бізнесу.

Так, для деяких російських товарів замість нульової ставки, яка діяла згідно з угодою про встановлення режиму вільної торгівлі між країнами СНД, від 2 січня 2016 року для російських товарів діє так званий режим "найбільшого сприяння" СОТ, що передбачає застосування вищих ставок ввізного мита.

Також Уряд продовжив дію ухваленої постанови, яка ввела заборону на імпорт товарів з Росії, зокрема: харчової продукції (молочної продукції, чаю, кави, пива, горілчаних виробів), косметичних засобів особистої гігієни (шампунів, гелів для душу, мила), продукції хімічної промисловості для сільського господарства (гербіциди, фугніциди, інсектициди, родентициди), хлористого калію, а також залізничного обладнання (локомотиви, вагони та колійне обладнання).