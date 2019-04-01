Російський "Газпром" призначив нових топ–менеджерів

У керівництві "Газпрому", з якого в лютому пішли відразу двоє заступників голови правління Олексія Міллера, відбулися нові масштабні кадрові перестановки.

Про це повідомляє РБК.

У відставку пішли член правління Сергій Прозоров в зв'язку з виходом на пенсію і заступник голови правління Андрій Круглов, який курирував фінанси, - в зв'язку з переходом на державну службу.

Заступником голови правління "Газпрому" замість Олександра Медведєва, який пішов у відставку в лютому (курирував експорт), призначена глава "Газпром експорту" Олена Бурмістрова.

Крім експорту в далеке зарубіжжя Бурмістрова тепер буде займатися і ближнім зарубіжжям, зазначив один зі співрозмовників видання.

Ще одним заступником голови став член правління Олег Аксютін, на новій посаді він відповідатиме за питання стратегічного розвитку, довгострокового планування, проектування, формування і контролю інвестиційної програми, закупівельної діяльності "Газпрому".

Заступник голови правління Віталій Маркелов буде курирувати виробничий блок, включаючи розвідку, видобуток, транспортування і підземне зберігання, переробку вуглеводнів і збут на внутрішньому ринку, електроенергетику, а також питання взаємодії з органами влади.

Свою посаду залишив начальник юридичного департаменту, член правління "Газпрому" Ігор Федоров. Замість Федорова членом правління "Газпрому" і керівником департаменту призначено Сергія Кузнєца, який обіймав посаду заступника начальника цього департаменту.

Нагадуємо:

У лютому заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, який відповідає за зовнішній ринок, був звільнений з цієї посади.

Аналогічне рішення прийнято щодо заступника голови правління компанії Валерія Голубєва, який відповідав за внутрішній ринок.