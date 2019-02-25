"Газпром" звільнив двох топ–менеджерів

Заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, який відповідає за зовнішній ринок, звільнений з цієї посади. Аналогічне рішення прийнято щодо заступника голови правління компанії Валерія Голубєва, який відповідає за внутрішній ринок.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Газпрому", передає РБК.

Медведєв зосередиться на діяльності Міжнародного ділового конгресу і на роботі в ФК "Зеніт", уточнили в компанії. 22 лютого він був призначений на посади президента і гендиректора футбольного клубу.

З посади звільнений також начальник департаменту 307 (департамент видобутку) Всеволод Черепанов. У повідомленні "Газпрому" уточнюється, що Черепанов продовжить роботу на іншій посаді в групі "Газпром".

Хто замінить Медведєва і Голубєва, компанія не повідомила.

Медведєв входив до правління "Газпрому" з 2002 року, посаду заступника голови обіймав з 2005 року. Голубєв входив до правління "Газпрому" з 2002 року, заступником голови був з 2006 року. Крім внутрішнього ринку газу Голубєв займався питаннями будівництва ряду газопроводів, в тому числі труби "Сила Сибіру", по якій буде поставлятися газ до Китаю, сказало джерело в адміністрації президента.

Високопоставлене джерело в "Газпромі" сказало, що претензій до двох заступників голови правління не було.

"Вони дуже заслужені. А будуть займатися громадською роботою на користь країни, в тому числі по спортивній частині (Медведєв - ред)", - пояснив він.

І Голубєв, і Медведєв мінімум останні три роки не брали участі в операційній діяльності компанії, сказав колишній топ-менеджер "Газпрому".

Так, за внутрішній ринок відповідає глава "Газпром Міжрегіонгазу" Кирило Селезньов, а за зовнішній - заступник голови правління і член ради директорів "Газпрому" Михайло Середа та керівник "Газпром експорту" Олена Бурмістрова (саме вона замінила Медведєва на посаді гендиректора "Газпром експорту" в липні 2014 року), пояснив він.

Середа керує всією європейською мережею продажів "Газпрому", уточнив співрозмовник видання.

Раніше Forbes називав Голубєва "товаришем по службі Володимира Путіна в КДБ", а Медведєва - "передостаннім опонентом Міллера в керівництві "Газпрому", а Голубєва - "останнім опонентом". За даними журналу, цей топ-менеджер давно хоче очолити "свою маленьку компанію".

За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, Медведєв і Голубєв були головними в "Газпромі" по українському напрямку.

"Пан Медведєв був моїм візаві в Стокгольмському арбітражі і переговорах по транзиту. Пан Голубєв був свідком в Стокгольмському арбітражі. Фактично вони були найвищими керівниками Газпрому, які відповідали за відносини з Нафтогазом. Газпром програв у Стокгольмі. Їх звільнили. Можливо, так воно працює в Росії ", - написав Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"