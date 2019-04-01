Державні шахти почали відключати від електроенергії за борги

Ряд державних вугледобувних підприємств з 1 квітня відключені від енергопостачання.

Про це повідомив голова Національної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facеbook.

За його інформацією, відключені шахти держпідприємств "Волиньвугілля" у Волинській області, "Лисичанськвугілля", "Первомайськвугілля" і "Мірноградуголь" в Луганській області, а також шахти "Капітальна" та "Центральна".

Підприємства працюють в обмеженому режимі, е/е поставляється для систем по відкачуванню води і систем провітрювання, додав Волинець.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", незалежні постачальники відмовляються укладати договори з держшахтами в зв'язку з їх низьким рівнем оплати е/е - не більше 20%.

За даними Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, борг вугільних держшахт за е/е за три місяці поточного року становить 580 млн грн.

Нагадаємо, відповідно до закону "Про ринок електроенергії", з 1 січня 2019 року введено нові правила роботи на роздрібному ринку е/е. Енергопостачальні компанії (обленерго) були розділені на операторів системи розподілу (ВСР) та постачальників. Все непобутові споживачі повинні були укласти нові договори на розподіл і постачання е/е. Ряд держструктур (вугледобувні підприємства) і комунальних підприємств, в тому числі і деякі водоканали, не змогли укласти нові угоди і перейшли на покупку е/е у постачальника "останньої надії" (ПОН) на умови акцептованої поставки. Послуги ПОН коштують на 25-30% дорожче, ніж у інших постачальників. Максимальний період, протягом якого можна користуватися послугами ПОН, - 90 днів.

Оператори системи розподілу за законом "Про ринок е/е" зобов'язані відключити від енергопостачання споживачів, які не мають постачальника і втратили право перебувати на постачання у ПОН.