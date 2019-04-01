У Грузії пластикові пакети опинилися поза законом

З 1 квітня у Грузії заборонено виробляти, імпортувати, продавати і видавати покупцям пластикові одноразові пакети, за винятком біорозчинних.

Про це повідомляє Meduza.

За виробництво або імпорт пластикових пакетів при першому порушенні загрожуватиме штраф 500 ларі (близько 185 доларів), при повторному - штраф 1000 ларі.

Грузія поетапно реалізує програму щодо відмови від пластикових пакетів. Так, з 1 жовтня 2018 року в країні було заборонено продавати, видавати покупцям, виробляти або імпортувати одноразові поліетиленові пакети товщиною менше 15 мікрон.

За даними міністерства сільського господарства Грузії, в 2014 році на кожного жителя країни на рік припадало близько 525 використаних пластикових пакетів - в кілька десятків разів більше, ніж, наприклад, Данії або Фінляндії.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент схвалив новий закон, що забороняє використання одноразових пластикових виробів.

До 2021 року в ЄС будуть заборонені такі вироби: пластикові столові прилади одноразового використання (виделки, ножі, ложки та палички для їжі), одноразові пластикові тарілки, пластикові соломинки для напоїв, ватні палички, харчові контейнери і чашки з пінополістиролу.

За даними Єврокомісії, заборонені новими правилами одноразові вироби становлять 70% відходів, що потрапляють до океанів світу, створюючи загрозу для дикої природи та рибних ресурсів.