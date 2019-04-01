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ЗТМК замовив у оточення Фірташа електроенергію за невідомою ціною

Понеділок, 1 квітня 2019, 10:28
 

ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" 22 березня уклало угоду з ТОВ "Агенція інвестиційного менеджменту" про постачання електричної енергії на 159,07 мільйонів гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

На квітень-червень замовили невідомий обсяг електроенергії за невідомою ціною.

Минулого разу "ЗТМК" за 138,00 млн грн. замовляв електроенергію на січень-березень у постачальника "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго", так само не оприлюднивши ціну.

"ЗТМК" на 51% належить Фонду держмайна і на 49% – компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" Дмитра Фірташа. Операційний контроль над роботою підприємства здійснює група Фірташа. У липні 2018 р. суд задовольнив позов САП із вимогою повністю повернути власність "ЗТМК" у державне управління. Однак справа дійшла до Верховного суду, який у березні 2019 р. повернув її на повторний розгляд у суд першої інстанції.

Власником київської "Агенції інвестиційного менеджменту" від заснування у 2004 р. є британська фірма "Альбермарл Трейдінг Лімітед" ("Albermarle Trading Limited"). Нею у свою чергу володіє вірґінський офшор "Веделл Венчерз Інк" ("Wadell Ventures Inc").

Із 2007 р. "Агенцією" керує Валентин Цецюрський, до того – член правління ПАТ "Українська іноваційно-фінансова компанія" із групи "VS Energy" депутата Держдуми РФ Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як "лужниківські".

У 2009-2011 рр.. "Агенція" володіла ТОВ "Білогірські Вапняки" разом із "Кримським содовим заводом" Дмитра Фірташа, а пізніше одноосібним власником лишився завод.

Замдиректора "Агенції" Юрій Пушенко у 2013 р. був відомий як замголови правління з комерційної діяльності та обслуговування клієнтів ПАТ "Київоблгаз" Фірташа.

У 2005-2006 рр.. "Агенцію" очолював Олександр Притика, який перед тим очолював ДАК "Українські Поліметали". За його керівництва ДАК в оренду "Кримському Титану" Фірташа були передані майнові комплекси Іршанського та Вільногірського ГЗК.

Окрім того, з 2010 р. Олександр Притика також очолює ТОВ "Регіональна газова компанія", також пов’язане з Фірташем. Компанія зареєстрована на кіпрські фірми "Езме Істеблішмент Лімітед" і "Халді Трейдінг Лімітед" та має прописку на 29-му поверсі бізнес-центру "Парус" Фірташа на Мечникова, 2а. Там само розташовані структури "Group DF" та офіси контрольованих ним облгазів. Саму "Регіональну газову компанію" було створено для управління підконтрольними Фірташу міськ- та облгазами.

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ЗТМК Фірташ

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