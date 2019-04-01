Нацбанк оштрафував OTP Bank на 7 мільйонів

Національний банк України оштрафував ОТП Банк на 7,142 мільйона гривень за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

НБУ застосував до ОТП Банку два види санкцій - штраф і письмове застереження - за підсумками перевірки з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

ОТП Банк оштрафований на 7,142 млн грн за ризикову діяльність, яка полягала у проведенні з березня 2017 року по червень 2018 року фінансових операцій по перерахуванню коштів клієнтів, згідно з договорами інкасації коштів на 700 млн грн іншим банкам. Ці кошти клієнти банку отримували від інших юросіб в основному як переуступку прав вимоги, оплату за договорами факторингу.

За даними НБУ, в подальшому ці кошти інкасаторами доставлялися готівкою до фінансових установ і використовувалися в тому числі для видачі кредитів готівкою фізособам і розрахунків з фізособами за сільськогосподарську продукцію. Але, за інформацією Нацкомфінпослуг, в 2017-2018 роки цей банк не видавав кредити фізособам.

"Характер і наслідки зазначених фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані зокрема з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів у готівку", - стверджують в НБУ.

При цьому банк не здійснив заходи для з'ясування суті вищезазначених фінансових операцій.

НБУ викрив ОТП Банк в неналежному виконанні обов'язку забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та здійснювати переоцінку ризиків клієнтів.

Також Нацбанк застосував письмове застереження до ОТП Банку за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; нездійснення обов'язків щодо національних громадських діячів, їхніх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб проводити первинний фінмоніторинг фінансових операцій, учасниками яких є такі особи, в порядку, визначеному для клієнтів високого ризику; незабезпечення надання НБУ повної і достовірної інформації.

Як повідомлялося раніше, OTP Bank купує банк у Чорногорії.