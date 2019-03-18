OTP Bank купує банк в Чорногорії

Чорногорська дочірня структура OTP Bank – Crnogorska komercijalna banka – підписала угоду про придбання контрольного пакету акцій Societe Generale banka Montenegro, чорногорської філії Societe Generale Group.

Про це повідомляє прес-служба "ОТП Банку".

Зазначається, що Societe Generale banka Montenegro є четвертим за величиною банком у Чорногорії з часткою ринку 11,5%.

"У результаті останніх придбань OTP Group буде грати вирішальну роль на фінансовому ринку у всій Європі, особливо — у Центральному та Східному регіонах", — сказано у повідомленні.

Фінансове закриття чорногорської угоди очікується у найближчі місяці, якщо буде отримано всі необхідні дозволи регулюючих органів.

У компанії відзначають, що OTP Group сьогодні працює у 9 країнах регіону. Однак очікується, що ця цифра зросте до 11 країн завдяки нещодавно підписаному договору в Молдові і майбутньому фінансовому закриттю албанського угоди.

Нагадаємо, в минулому році OTP Bank придбав банк в Албанії. Йому належать 88,89% контрольного пакету акцій Banka Sociеtе Gеnеrale Albania, албанської дочірньої структури Sociеtе Gеnеrale Group.

Нагадаємо, угорському OTP Bank в Україні належить OTP Bank Ukraine, придбаний у 2006 році у групи Raiffeisen.