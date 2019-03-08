Британія посилила правила видачі "золотих віз" для інвесторів

Міністерство внутрішніх справ Великобританії змінило порядок видачі інвестиційних або так званих золотих віз (Tier 1), що видаються бізнесменам, які вклали в економіку країни не менше 2 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє РБК.

За діючими правилами інвестору досить підтвердити той факт, що ця сума була у нього в наявності як мінімум за три місяці до того, як він подав заявку на візу. За новими правилами, які вступлять в силу в кінці березня 2019 року, потрібно буде довести наявність контролю протягом не менше двох років або підтвердити джерело отримання коштів.

"Зміна правил дозволить краще захистити Великобританію від припливу незаконно нажитих коштів, гарантувавши в той же час для справжніх інвесторів можливість доступу до отримання віз", - йдеться в повідомленні МВС.

В рамках перегляду правил з числа активів, в які можуть вкладені кошти претендента на "золоту візу", також виключені британські державні облігації. Підставою для видачі віз тепер вважаються інвестиції в реально працюючий британський бізнес.

Для тих, хто готовий до інвестицій в нього, отримання британських віз в деяких випадках стане навіть простіше. Так, з 29 березня британська влада плануює почати видачу віз категорії Start-Up, отримати які зможуть люди, які вирішили вперше зайнятися бізнесом.

При цьому обов'язковою умовою отримання візи стане наявність "інноваційного, обґрунтованого і масштабованого" бізнес-плану, схваленого британськими експертами. А ось наявність недавно отриманого вищої освіти обов'язковою (на відміну від візи типу Graduate Entrepreneur, на зміну якій прийде Start-Up) вважатися не буде.

Start-Up віза діятиме два роки, продовжити її не можна і сама по собі не є підставою для надання дозволу на проживання в Британії. Однак в разі успіху її одержувач матиме можливість перейти на наступний рівень і отримати візу типу Innovator.

На такі візи зможуть претендувати і досвідчені підприємці, які вирішили відкрити свій бізнес у Британії. У цьому випадку також доведеться представити експертам свій бізнес-план і домогтися їх схвалення, а також інвестувати в проект як мінімум 50 тис. фунтів, що вчетверо менше нинішнього мінімуму (200 тис. фунтів).

Після закінчення трьох років візу Innovator можна буде продовжити (а в перспективі і отримати посвідку на проживання), однак для цього буде потрібно довести, що бізнес дійсно приносить Британії користь. Наприклад, що компанія забезпечує роботою (на повну ставку) не менше десяти місцевих жителів або що число її клієнтів за три роки подвоїлося і перевищує середнє число клієнтів у компаній, що працюють у тій же сфері.

Зазначимо, Лондон очолив Топ-10 міст, які вибирають мультимільйонери - там живуть майже 5 тисяч мультимільйонерів, і очікується, що за 4 роки їх стане більше 6 тисяч.