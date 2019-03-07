 "Спецтехноекспорт" уклало контракти з понад 30-ма країнами світу на рекордну суму

У минулому році ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (входить до складу "Укроборонпрому"), уклало 148 нових оборонних контрактів із понад 30-ма країнами світу на рекордну за останні п’ять років суму — 282,5 мільйонів доларів.

Про це повідомили у прес-службі держпідприємства.

Таким чином, обсяги нових укладених контрактів зросли у 2,5 рази порівняно з попередніми роками, підкреслили у компанії. Значне зростання за цим показником продемонстрував як імпортний, так і експортний напрями роботи.

Всього ж за минулий рік підприємство виконало зовнішньоекономічні оборонні контракти на 152,6 млн дол — це на 27% більше, ніж у роком раніше.

Як зазначають у компанії, протягом 2018 року "Спецтехноекспорт" відвантажило продукцію та підписало нові контракти з понад 30-ма країнами світу. Найбільшими експортними партнерами компанії були: Індія, Алжир, М'янма, Китай, Екваторіальна Гвінея, Польща.

При цьому за показником підписання нових експортних контрактів сильніше всього посилилась співпраця із Туреччиною, Чехією, Азербайджаном, Індонезією, Республікою Корея.

Основна діяльність "Спецтехноекспорту" в 2018 році

У компанії розповіли, що основну частину експортної діяльності компанії складає постачання систем для модернізації техніки та послуги з продовження ресурсу техніки радянських зразків за такими напрямами як: авіація, бронетехніка, системи ППО.

Що стосується імпорту, основними напрямами роботи держпідприємства були: постачання систем військового радіозв’язку, стрілецької зброї та боєприпасів, легкої бронетехніки.

За результатами своєї діяльності у минулому році підприємство сплатило державі 145,8 млн грн податків та дивідендів. Таким чином було забезпечено багатомільйонні експортні замовлення для українських державних і приватних оборонних підприємств, підкреслили у "Спецтехноекспорті".

Як повідомлялося, обсяг експорту в системі регулювання нацекономіки — важливий макроекономічний показник, адже завдяки йому стимулюється зростання економіки, створюються робочі місця та підвищується рівень життя населення.

Як повідомлялося, в 2017 році "Спецтехноекспорт" стало переможцем у закордонному публічному тендері та отримало контракт від державної компанії з країни ЄС на поставку деталей до танків T-72.

Нагадаємо:

"Спецтехноекспорт" фігурує також у справі про розтрату 2,225 млн дол (55,5 млн грн).

4 березня за підозрою у розтраті цих грошей затримали 5 осіб. Йдеться про колишнього директора "Спецтехноекспорту" Павла Барбула, його заступника, а тепер керівника ДП Владислава Бельбаса, ще одного заступника Барбула, директора департаменту та завідувача сектору держпідприємства.

Нібито Барбул організував розтрату коштів підприємства "Завод 410 Цивільної авіації" та виведення їх за кордон на користь іноземної юридичної особи.

Посадовцям інкримінують вчинення службового підроблення та умисної, з використанням службового становища, за попередньою змовою, розтрати майна, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

4 березня детективи НАБУ провели обшуки в офісі "Спецтехноекспорту".

А 7 березня керівника й 4 екс-чиновників "Спецтехноекспорту" арештували.