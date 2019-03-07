Омелян оцінив ринок пасажирських авіаперевезень: українці мало літають

Українці все ще дуже мало літають, а ринок пасажирських авіаперевезень потрібно розвивати, інвестуючи в аеропорти.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі "5 каналу" ввечері в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За наведеними ним показниками, на одного українця припадає 0,3 польоту на рік. Хоча, за словами міністра, нормальний показник повинен становити більше одного польоту на людину.

"Я переконаний, що ринок України — мінімум 60 млн пасажирів на рік. І ми зможемо його досягти досить швидко, якщо будемо інвестувати в аеропорти", — заявив міністр.

За даними Мінінфраструктури, авіакомпанії України за 2018 рік перевезли близько 12,5 млн пасажирів, що на 18% більше в порівнянні з 2017 роком. Пасажиропотік через аеропорти країни вперше в історії перевищив 20 млн пасажирів, збільшившись на 25% — до 20,55 млн осіб.

Як повідомлялось, саме неевеликі аеропорти допомогли забезпечити Україні рекордний пасажиропотік у 2018 році.