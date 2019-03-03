Німецькі автовиробники інвестують 60 мільярдів євро в електромобілі

Німецькі автовиробники у наступні три роки інвестують 60 млрд євро в електромобільність та дигіталізацію - споживачам обіцяють представити вибір у 100 моделей електрокарів.

Про це заявив президент Спілки автомобільної промисловості (VDA) ФРН Бернгард Маттес, передає DW з посиланням на Reuters.

Він зазначив, що із 60 млрд 40 вкладуть у розвиток електромобільності, ще 18 мільярдів - у дигіталізацію, розробку під'єднаних до інтернету та самокерованих автомобілів.

"Електромобільність в Європі набирає обертів. У іншому разі не вдасться досягнути поставлених Євросоюзом цілей щодо скорочення до 2030 року викидів вуглекислого газу.

З огляду на показник ВВП на душу населення, Німеччина та низка інших європейських країн повинні мати вищу частку електромобілів серед нових зареєстрованих авто. Тому необхідно активно розвивати інфраструктуру для заряджання електромобілів та стимулювати придбання елетрокарів", - додав Маттес.

За три роки німецькі автовиробники планують розширити палітру запропонованих споживачам електромобілів до близько 100 моделей.