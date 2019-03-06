З квітня банки будуть видавати тільки безконтактні картки Visa

З квітня 2019 року всі випущені українськими банками картки Visa будуть підтримувати опцію безконтактної оплати.

Про це повідомила старший віце-президент, директор регіонального підрозділу Visa по країнах СНД і Південно-Східної Європи (CISSEE) Віра Платонова, передає FinClub.

За даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року лише 10,7% платіжних карт в Україні були безконтактними (3,95 млн карток з 36,95 млн). Хоча кількість безконтактних платіжних карт за 2018 рік зросла на 44%.

При цьому 80% всіх платіжних терміналів в Україні вже приймають безконтактні платежі (221,5 тис. терміналів з 278,99 тис.).

Поштовхом до розвитку інфраструктури стала вимога міжнародних платіжних систем з 1 січня 2016 року встановлювати нові платіжні термінали виключно з модулем для безконтактного списування коштів. З 1 січня 2016 роки кількість платіжних терміналів зросла в Україні на 104,7 тис.

Платонова пообіцяла, що в 2019 році Visa перегляне розмір комісій interchange і знизить комісії для операцій по картах лише з магнітною смугою, що буде стимулювати банки просувати безконтактні платіжні засоби.

При цьому платіжна карта, яка має можливість безконтактної оплати (технологія Visa payWave), також має і чіп, і магнітну смугу, щоб картою можна було розрахуватися в будь-якому POS-терміналі.

Нагадаємо, у листопаді-2018 на український ринок вийшов найбільший конкурент Mastercard і Visa - китайська міжнародна платіжна система UnionPay International.