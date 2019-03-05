Пожежна служба виявляє порушення в 97% компаній

Якщо бізнес перевірить пожежна служба, то в 97% буде виявлено порушення. Якщо держпраця — 73%, а санепідемслужба — 39%.

Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

За останній рік державні перевіряючі органи провели понад 73 тисяч перевірок бізнесу.

Найчастіше український бізнес перевіряла служба з питань праці (20,8 тис.). На другому місці — служба з надзвичайних ситуацій (16,6 тис. перевірок). На третьому — служба з питань безпечності харчових продуктів (16,2 тис.).

Відсоток виявлених порушень сильно відрізняється в залежності від служби. Так, якщо до бізнесу завітає служба з надзвичайних ситуацій — то майже точно виявить порушення. 97% перевірок на пожежну безпеку закінчилися саме так.

На другому місця за долею виявлених порушень — служба з геології та надр землі (89%), на третьому — екологічна служба та служба з лікарських засобів (по 84%).

"Інформація про планові перевірки дозволяє дізнатися, що перевіряють державні органи, які типові помилки допускають компанії та підготуватися до перевірки. Окрім аналізу попередніх перевірок підприємці мають можливість подивитися відповідну форму акту з переліком питань та перевірити, чи всі необхідні вимоги дотримуються на вашому підприємстві", — розповідає експерт BRDO, менеджер проекту "Інспекційний портал" Яна Горюнова.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року в Україні втратив чинність закон про мораторій на проведення перевірок бізнесу. У зв'язку з цим Державна фіскальна служба сформувала план-графік перевірок на 2019 рік. У нього включили майже 5 тисяч підприємств.